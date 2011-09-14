На Черкащині згоріла вантажівка з туалетним папером
15:11, 14 вересня 2011Кримінал
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Пожежу гасили три години
Черкаси. 14 вересня. УНІАН. На Черкащині у Корсунь-Шевченківському районі 13 вересня згорів автомобіль із вантажем основи туалетного паперу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, загорання сталося під час руху автомобіля «IVECO» неподалік села Гарбузи. Водій, помітивши дим, що виходив з під тенту причепу, зупинився та зателефонував рятувальникам.
Рятувальникам Корсунь-Шевченківського райвідділу МНС, знадобилося майже 3 години, щоб повністю ліквідувати пожежу.
Збиток від пожежі склав 20 тис. гривень. Причина пожежі встановлюється.
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