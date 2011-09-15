Працівники водоканалу завдали збитків державі на 280 тис. грн.

Тернопіль. 15 вересня. УНІАН. На Тернопільщині викрито працівників водоканалу, які завдали споживачам та державі збитків на загальну суму 460 тис. грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, встановлено, що підприємство, яке здійснює водопостачання та водовідведення юридичним та фізичним особам на території Великоберезовицької селищної ради, не володіє власними очисними спорудами та технологіями з переробки стічних вод. Відтак підприємство уклало угоду з комунальним підприємством «Тернопільводоканал» про очищення стоків.

Після цього впродовж 2010 року та січня-квітня 2011 року підприємство виставляло споживачам рахунки за очищення стоків. Водночас насправді ці послуги не надавались, оскільки скидання стоків в каналізаційну мережу КП «Тернопільводоканал» не проводились.

Відповідно споживачі безпідставно сплатили 183,7 тис. грн., зазнавши збитків на вказану суму.

Також встановлено, що з 1 січня 2010 року по 1 червня 2011 року підприємство скидало неочищені стоки у річку, у зв’язку з чим державі завдано збитків на суму 276 тис. грн.

Стосовно службових осіб підприємства прокурор Тернопільського району порушив кримінальну справу за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.