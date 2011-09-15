19 вересня оголосять вирок екс-судді Зваричу

Київ. 15 вересня. УНІАН. Наступного понеділка, 19 вересня, в Оболонському районному суді Києва буде оголошено вирок за обвинуваченням у хабарництві колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Станіслав ЦВЕТИНСЬКИЙ.

За його словами, очікується, що головуючий у процесі суддя Владислав ДЕВ’ЯТКО розпочне оголошення вироку о 9.00.

Як повідомляв УНІАН, на останньому судовому засіданні представники державного обвинувачення просили суд обрати І.ЗВАРИЧУ покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посаду в суді. Для іншого судді, В’ячеслава ЛЮБОШЕВСЬКОГО, який обвинувачується у посередництві в отриманні хабарів, прокуратура просить обрати міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі також із конфіскацією майна і позбавленням права в подальшому займатися суддівською діяльністю.

Кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.