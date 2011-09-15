На Миколаївщині за вимагання хабара затримано голову РДА

Київ. 15 вересня. УНІАН. На Миколаївщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї з районних райдержадміністрацій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, заначений посадовець вимагав та отримав 56 тис. грн. хабара від жителя одного з сіл Кривоозерського району за сприяння йому у виділенні в приватну власність земельної ділянки площею 1,4 га на території зазначеного району. Хабарника затримано.

За даним фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.