В Одеській області податківці виявили дві підпільні АЗС

Одеса. 16 вересня. УНІАН. Співробітники Котовської міжрайонної податкової інспекції виявили і припинили функціонування в Ананьївському районі Одеської області двох автозаправних станцій, які працювали без належних дозвільних документів.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі ДПА в Одеській області.

У ході перевірки встановлено, що директор підприємства організував діяльність двох АЗС, порушуючи вимоги Податкового кодексу й інших нормативних актів.

«Податковою міліцією описано і вилучено 10 паливо-роздавальних колонок, 12 бочок і понад 63 тонн пального, орієнтовною вартістю близько 640 тис. грн.», - уточнили у прес-службі.

Розв`язується питання про притягнення до відповідальності посадовців, причетних до організації незаконної діяльності АЗС.