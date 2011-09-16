У Рівному затримали банківського грабіжника

Київ. 16 вересня. УНІАН. У Рівному працівники міліції затримали 24-річного безробітного місцевого жителя, підозрюваного у пограбуванні банку.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, 6 вересня до приміщення одного з відділень банківської установи зайшов невідомий. Розбивши скло каси і під загрозою фізичної розправи працівникам вказаного відділення, зловмисник викрав 14 тис. грн., 2 тис. євро, 1 тис. доларів США та 100 тис. російських рублів і втік.

Частину викрадених грошей у підозрюваного вилучено.

Як повідомляв УНІАН, напад було скоєно на відділення «ПриватБанку», що розташоване у приміщенні Рівненської обласної клінічної лікарні.