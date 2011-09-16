Шкіль перед ДТП випив горілки - МВС

Київ. 16 вересня. УНІАН. Народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль під час ДТП, яке трапилося 6 травня перебував у стані алкогольного сп'яніння, заявив головний слідчий МВС Василь Фаринник.

«Наркологічне дослідження крові Шкіля показало, що в його крові виявлено 1,47 проміле етанолу - близько 150 грам горілки», - розповів Фаринник.

«Ми провели всі слідчі дії та експертизи. Ще 13 липня кримінальну справу було закрито на тій же підставі - відсутність складу злочину, оскільки крім Шкіля ніхто не постраждав. У той же час, в діях депутата є ознаки адмінправопорушень. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортними засобами особами, в стані алкогольного сп'яніння. Депутату загрожує або штраф, або позбавлення водійських прав на певний термін», - роз'яснив головний слідчий МВС.

Нагадаємо, 6 травня близько півночі на столичній вулиці Камишинська, 4, автомобіль Nissan Qashqai, за кермом якого перебував народний депутат Шкіль, рухався з проспекту Науки, в напрямку вулиці Промислової. З невідомих причин він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою Volkswagen, що рухалася назустріч. У результаті аварії Шкіль отримав тілесні ушкодження, які, згідно висновку судмедекспертизи, відносяться до легких тілесних ушкоджень. 58-річний водій Volkswagen і двоє його пасажирів не постраждали.

ТСН