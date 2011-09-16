Ландік пішов по етапу і скоро з'явиться в Україні

Київ. 16 вересня. УНІАН. Депутат Луганської міськради Роман Ландік вже знаходиться в Бєлгороді.

Депутат Луганської міськради Роман Ландік, який був оголошений у розшук у зв'язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи, зараз перебуває в Бєлгороді і з дня на день має прибути в Україну. Таку інформацію НБН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах Росії.

Підтвердив її і начальник прес-служби Управління федеральної служби виконання покарань Краснодарського краю Російської Федерації Андрій Адамов.

"У нас - транзитний ізолятор. Його привезли в наш ізолятор, він якийсь час тут був. Зараз у СІЗО Краснодарського краю Ландіка немає. Він пішов з нашого ізолятора далі - по етапу. Його відправили до СІЗО іншого регіону. Мені повідомили, що Бєлгородського", - розповів Адамов.

Те, що Ландіка незабаром доставлять до України підтвердили і у вітчизняній Генпрокуратурі.

"Ми займалися підготовкою екстрадиції Ландіка, пересилали документи в Генпрокуратуру Росії. За нашим дорученням органи внутрішніх справ направили до СІЗО Росії спецпідрозділ, який і доставить Ландіка в Україну. Процес екстрадиції вже підходить до завершення", - повідомив керівник прес-центру Генпрокуратури Юрій Бойченко.

Проте варто зазначити, що за даними джерела, активно екстрадицією луганського депутата почали займатися тільки після того, як ЗМІ "підняли шум".

"Ми з вашим Ландіком мали "головний біль". То хтось приїжджає з ваших керівників, то різні клопотання щодо того, щоб його відпустити. Була проблема і коли його переводили з одного СІЗО в іншій. Всі, хто давав вашим журналістам коментарі, потім спілкувався з прокуратурою. А з деяких могли і погони зняти"- сказало джерело.

Gazeta.ua