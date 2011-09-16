Янукович довірив генералу Хорошковському безпеку "Євро 2012"

Київ. 16 вересня. УНІАН. Президент Віктор Янукович указом № 919/2011 призначив голову СБУ Валерія Хорошковського керівником Штабу безпеки "Євро 2012".

Текст указу опублікований на офіційному сайті президента.

Так, основними завданнями штабу є міжнародна взаємодія у боротьбі з тероризмом, протидія та мінімізація наслідків терористичних проявів під час підготовки футбольного чемпіонату.

Задля цього штаб наділено правом отримувати необхідну інформацію від державних органів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян.

Начальником штабу призначено генерала Хорошковського, а його заступником - начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Володимира Оратівського.

Українська правда