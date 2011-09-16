Андрій Медведєв збив автомобілем пішохода

Київ. 16 вересня. УНІАН. Почесний президент Федерації тенісу, колишня 4 ракетка світу Андрій Медведєв у ніч із 14 на 15 вересня на своєму автомобілі збив на смерть пішохода в селі Глеваха Васильківського району Київської області. Про це Українським Новинам повідомило джерело в міліції.

Медведєв наїхав на 28-річного чоловіка безпосередньо на пішохідному переході.

Удар був настільки сильним, що потерпілий перелетів через дах машини й упав на асфальт, де після цього його переїхали ще 2 транспортні засоби.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Аварія сталася на малоосвітленій ділянці дороги, що, за версією міліції, могло бути однією із причин аварії.

За фактом аварії порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Ведеться слідство, у Медведєва взяли проби крові для проведення експертизи на наявність у крові алкоголю.

37-річний Медведєв - український тенісист, є переможцем 11 турнірів АТР; фіналіст Відкритого чемпіонату Франції 1999 року.Почесний президент Федерації тенісу України з 2006 року.Медведєв завершив професійну кар'єру тенісиста в 2001 році.

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