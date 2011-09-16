Карпачова: у СІЗО ув'язнених на тисячу більше, ніж місць

Київ. 16 вересня. УНІАН. В даний час в Лук'янівському СІЗО перебуває 3899 в'язнів при наявності 2850 місць.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової.

"Перевірка омбудсманом СІЗО 15 вересня знову засвідчила про нелюдські умови утримання ув'язнених: люди сплять або на підлозі, або по черзі, адже не вистачає понад 1000 місць", - наголошується в повідомленні.

Існують також проблеми в наданні медичної допомоги ув'язненим в умовах СІЗО.

"Переповнення установи призводить до неможливості розмістити всіх хворих у медичній частині і змушує надавати медичну допомогу безпосередньо в камерах, навіть ставити там крапельниці", - зазначила Карпачова.

Вона повідомила, що в медчастині СІЗО в даний час утримується 47 хворих на активну форму туберкульозу.

"Це - загроза життю і здоров'ю, як ув'язненим, так і персоналу СІЗО, слідчим, адвокатам і в кінцевому підсумку - усьому суспільству", - вважає омбудсман.

Українська правда