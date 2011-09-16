У Криму повісилася акушерка, яку затримали з хабарем
23:09, 16 вересня 2011Кримінал
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У жінки залишилися чоловік і син
Київ. 16 вересня. УНІАН. У Червоногвардійському районі Криму повісилася акушерка одного з пологових будинків.
Про самогубство стало відомо від співробітників медичного закладу.
З'ясувалося, що днями жінку затримали за отримання хабара в пологовому будинку.
Гроші вона повинна була передати лікарю, якого в той день на роботі не було. Хабар - 2 тис. грн. принесли родичі однієї з породіль. Однак купюри виявилися міченими.
Після цього жінка повісилася. У неї залишилися чоловік і неповнолітній син.
У міліції інформацію про суїцид акушерки підтвердили. Але чи було відносно жінки порушено кримінальну справу, не уточнили.
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