На Тернопільщині затримано наркодилерів
Хотіли продати сировини на 45 тис. грн.
Тернопіль. 18 вересня. УНІАН. На Тернопільщині під час збуту наркосировини на суму 45 тис. грн. затримали групу наркоторговців.
Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, група, до склади якої входили п’ять раніше судимих осіб, займалася розповсюдженням наркотиків не тільки на Тернопільщині, а й в Донецькій, Одеській областях та в Криму.
Очолював групу 39-річний тернополянин, якого нещодавно звільнили з тюрми. Він організував посів наркосировини цілими плантаціями у малодоступних для сторонніх місцевостях. Після цього урожай переробляли у співмешканки ватажка групи у селі Саранчуки Бережанського району.
За постачання та збут виготовлених наркотиків на півдні та сході України відповідали двоє учасників групи, ще один продавав на Тернопільщині.
Співробітники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали членів угрупування, зафіксувавши продаж ними однієї із партій – на 45 тис. грн.
Після поведених обшуків у затриманих вилучено 25 кг макової соломки, 250 г ацетильованого опію та 18 тис. грн. також конфісковано два автомобілі та 17 мобільних телефонів.