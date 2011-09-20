СБУ викрила депутата райради, яка привласнила 120 тис. грн.
Порушено справу
Суми. 20 вересня. УНІАН. На Сумщині за матеріалами СБУ порушена кримінальна справа стосовно депутата райради, яка привласнила 120 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, у ході протидії злочинам у кредитно-фінансовій сфері співробітниками Служби безпеки України викрито протиправну діяльність директора навчально-виховного закладу, депутата однієї з районних рад, яка упродовж травня-грудня 2010 року, маючи доступ до інформації щодо особистих даних жителів населеного пункту, склала та подала до кредитної спілки завідомо неправдиві документи з метою незаконного отримання кредитних коштів.
Серед наданих зловмисницею документів – довідки про доходи, договори про надання кредиту та інші документи, виготовлені начебто від імені майже 30 позичальників. Внаслідок таких дій службова особа незаконно заволоділа грошовими коштами, а кредитній спілці було завдано збитків на суму понад 120 тис. грн.
Стосовно правопорушниці прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим, а також зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.