Україна і США боротимуться зі злочинністю спільними зусиллями

Київ. 20 вересня. УНІАН. В Міністерстві внутрішніх справ України глава відомства Анатолій Могильов та Надзвичайний та Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки Джон Френсіс Теффт підписали Протокол №9 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо допомоги з правоохоронних питань.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до підписаного протоколу, уряд США надає фінансову допомогу на проведення вдосконалення діяльності правоохоронних органів України. Вищевказаний Меморандум між Україною та Сполученими Штатами діє від 9 грудня 2002-го року. Підписання цього документу викликане необхідністю посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю.

На початку зустрічі Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов подякував Сполученим Штатам Америки, в особі Надзвичайного та Повноважного Посла Джона Френсіса Теффта, за тривалу і дієву співпрацю у правоохоронній сфері. Зокрема, за надану можливість українським правоохоронцям проходити навчання в учбових центрах США.

«Я вдячний вашій країні за можливість навчання нашого персоналу на базі учбових центрів Сполучених Штатів. У цьому році чимало наших співробітників вже побували в США, та отримали той необхідний досвід, який дозволяє більш ефективно налагодити роботу по окремим напрямках, зокрема, це стосується боротьби із кіберзлочинністю та торгівлею людьми», - зазначив Міністр.

Посол США в Україні Джон Теффт, у свою чергу, підкреслив важливість співпраці урядів двох країн з правоохоронних питань. «Це ми підписуємо з вами дев’ятий протокол, а в чорновому варіанті існує вже одинадцятий. Тому я думаю, що в нас хороші перспективи. І до речі, ті проекти, які охоплює данний протокол, дуже важливі. Це зокрема боротьба із торгівлею людьми та кіберзлочинністю», - зазначив Повноважний представник Сполучених Штатів.

Посилення боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми – ось ті статті, на які Уряд США і надав фінансову допомогу. Адже проблема подолання такого виду злочинів, не може бути подолана правоохоронцями лише однієї держави. Запорука успіху – в злагодженій та ефективній роботі усіх світових поліцейських систем. Слабких ланок тут не повинно бути.

Міністр внутрішніх справ України також підкреслив, що реформування правоохоронної системи нашої держави справа нагальна і вкрай необхідна. Вже сьогодні робляться конкретні кроки в цьому напрямку.

«Ці реформи вже йдуть, на жаль, не так швидко, як того хотілось би, адже фінансові ресурси у нас обмежені, - каже Анатолій Могильов. – Втім, я хочу запевнити наших партнерів, що ми перебудуємо нашу структуру за світовим досвідом, за європейським зразком поліцейської структури. Я в черговий раз підкреслюю, що головним змістом роботи міліції має бути дотримання прав та свобод людини».

Наприкінці зустрічі Анатолій Могильов та Джон Теффт обговорили і підготовку української міліції до забезпечення порядку під час проведення Євро-2012. Міністр розповів, що українські міліціонери активно переймають досвід своїх європейських колег, та висловив переконання, що з поставленим завданням працівники міліції впораються.