На сімферопольському радіоринку продавали зброю і патрони
10:58, 21 вересня 2011Кримінал
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Торговця взяли „на гарячому”
Сімферополь. 21 вересня. УНІАН. Співробітники міліції затримали 58-річного жителя Сімферополя, який продавав зброю і патрони на радіоринку міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
«Чоловік торгував пістолетами травматичної дії та газовими револьверами, переробленими під вогнепальну зброю, за тисячу гривень, патрони збував за дві гривні за штуку», - говориться в прес-релізі.
Оперативники затримали торговця при продажу пістолета.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). За незаконний збут зброї затриманому загрожує від двох до п`яти років в`язниці.
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