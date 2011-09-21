На сімферопольському радіоринку продавали зброю і патрони

Сімферополь. 21 вересня. УНІАН. Співробітники міліції затримали 58-річного жителя Сімферополя, який продавав зброю і патрони на радіоринку міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

«Чоловік торгував пістолетами травматичної дії та газовими револьверами, переробленими під вогнепальну зброю, за тисячу гривень, патрони збував за дві гривні за штуку», - говориться в прес-релізі.

Оперативники затримали торговця при продажу пістолета.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). За незаконний збут зброї затриманому загрожує від двох до п`яти років в`язниці.