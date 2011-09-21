На Луганщині жінку до смерті закусали шершні

Луганська область. 21 вересня. УНІАН. Жінка, яку покусали шершні в селищі Новодружеськ біля Лисичанська Луганської області, померла від анафілактичного шоку, повідомила старший лікар Лисичанської станції швидкої допомоги Тетяна Галуненко.

За її словами, "це була алергічна реакція швидкого типу".

Лікарка пояснила, що таку бурхливу реакцію спровокували множинні укуси комах у голову і шию. "Це найнебезпечніші місця для укусів", - сказала Тетяна Галуненко.

Галуненко додала, що "швидка" була на місці події вже через 4 хвилини - станція розташована всього за декілька сотень метрів від лісосмуги, де сталася трагедія. До моменту прибуття лікарської бригади 25-річна жінка була вже в стані клінічної смерті. Реанімаційні заходи не допомогли.

У лісосмузі недалеко від свого будинку загибла збирала горіхи разом з чоловіком. Щоб збити плоди, вона трясла дерево. На ньому виявилося гніздо шершнів. Комахи напали на жінку і вжалили її.

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