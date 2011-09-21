У Кривому Розі на хабарі затримано суддю

Дніпропетровськ. 21 вересня. УНІАН. Співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали “на гарячому» під час одержання 7 тис. грн. хабара суддю одного з районів Кривого Рогу.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Суддя вимагав та одержав хабар від працівника одного з підприємств міста за задоволення позовних вимог щодо виплати грошових коштів за особливі умови праці на шкідливому виробництві. У випадку несплати хабара суддя погрожував залишити позов без розгляду.

Як з`ясувалося в ході попереднього слідства, суддя, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вимагав хабарі від працівників металургійних підприємств за прийняття судових рішень на їх користь.

Наразі перевіряється інформація щодо його причетності до інших корупційних діянь.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області стосовно судді порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство триває.