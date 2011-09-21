Працівника Вінницької митниці затримали на хабарі

Київ. 21 вересня. УНІАН. Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали працівника Вінницької митниці, який отримав хабар від приватного підприємця за сприяння в безперешкодному оформленні вантажно-митних декларацій.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів начальник УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Сергій Бевзенко, працівника митниці затримали у власному кабінеті, де вилучили грошові кошти помічені надписом «Хабар».

„У чотири тисячі гривень посадовець оцінив безперешкодне оформлення документів, пов’язаних із експортом деревини. Під час затримання митник чинив опір та намагався втекти. Наразі підозрюваний затриманий”, - зазначається у повідомленні.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України. За такого роду злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Розслідування триває.