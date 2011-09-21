Вбивцю Мольфара Нечая відправили в психіатричну лікарню

Івано-Франківська область. 21 вересня. УНІАН. Прокуратурою Івано-Франківської області направлено до Верховинського районного суду кримінальну справу щодо вбивства мольфара Михайла Нечая.



Раніше Павло С. вже мав проблеми із законом. У 1999 році він вчинив вбивство однієї особи та замах на життя іншої. Однак, враховуючи його стан неосудності, до нього були застосовані примусові заходи медичного характеру з госпіталізацією до психіатричного закладу суворого нагляду.



У липні цього року Павло С. здійснив втечу з лікувального закладу. Придбавши туристичне спорядження, направився в м. Коломию Івано-Франківської області, маючи намір оселитися в Карпатах.



Довідавшись про відомого народного цілителя Михайла Нечая, він навідався до нього з метою знайомства. Проповіді мольфара про культуру язичництва та поклоніння землі обурювали Павла і під час однієї зустрічі між чоловіками відбулась суперечка, яка закінчилась вбивством знахаря.



Оскільки Павло перебував у стані, при якому нездатний усвідомлювати свої дії та керувати ними, судом буде вирішено питання про його подальше лікування в психіатричному стаціонарі із суворим наглядом.

Firtka.if.ua

