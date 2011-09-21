Кабмін пропонує удосконалити процедуру конфіскації майна

Київ. 21 вересня. УНІАН. Уряд пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект закону було ухвалено сьогодні, 21 вересня, на засіданні Кабінету міністрів.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, відповідний проект закону розробило Міністерство юстиції на виконання рекомендацій, наданих нашій державі Групою держав проти корупції (GRECO).

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що однією з рекомендації GRECO Україні було рекомендовано прийняти нові правила конфіскації та арешту доходів, одержаних злочинним шляхом, які б створювали можливість застосовувати ці заходи не лише до прямих, але й до непрямих (конвертованих) доходів, здійснювати еквівалентну конфіскацію та конфіскацію доходів третьої особи відповідно до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.

На сьогодні, пояснив міністр юстиції, чинним кримінальним законодавством в Україні передбачено два види конфіскації: конфіскація майна як вид кримінального покарання та можливість призначення спеціальної конфіскації за окремі злочини, серед яких, порушення авторського права і суміжних прав, контрабанда, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів тощо. При цьому, застосування спеціальної конфіскації допускається лише щодо майна, яке використовувалось з метою вчинення злочину або було предметом злочину, і виключно після набрання законної сили обвинувальним вироком.

Положеннями ж ухваленого законопроекту пропонується визначити єдиний підхід до застосування спеціальної конфіскації, зокрема, Кримінальний кодекс пропонується доповнюється новим розділом ”Спеціальна конфіскація”, норми якого будуть імперативними та універсальними.

Так, спеціальна конфіскація застосовуватиметься судом незалежно від вчиненого злочину та обов’язково у всіх випадках, коли гроші, цінності та інше майно: були одержані внаслідок вчинення злочину; призначались для фінансування та матеріального забезпечення злочинів; були предметом злочину; використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

При цьому, на відміну від чинних положень Кодексу, змінами до Кримінального кодексу пропонується застосувати спеціальну конфіскацію й у випадках, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання за нереабілітуючих підстав.

Також, проектом пропонується удосконалити законодавство в частині конфіскації речових доказів, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість, або зберігання яких потребує значних коштів. Такі речові докази негайно здаватимуться відповідним організаціям для реалізації. А у разі, коли виникне необхідність у їх поверненні, організації, які їх одержали, повертатимуть взамін таке саме майно або сплачуватимуть його вартість за державними регульованими цінами або відпускними цінами виробника. Порядок передачі, оцінки та реалізації таких речових доказів, повернення або сплати їх вартості власнику або законному володільцю встановлюватиметься Кабінетом міністрів України.

Як відомо, розробку проекту Закону ”Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації” було передбачено Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Національний план був затверджений Указом Президента України 22 квітня 2011 року.