Хасидів в Умані охоронятимуть 400 міліціонерів

Київ. 21 вересня. УНІАН. Охороняти громадський порядок під час перебування в Умані Черкаської області прочан-хасидів будуть 448 співробітників управління Міністерства внутрішніх справ.

Для забезпечення порядку зі співробітників підрозділів МВС області сформований зведений загін, йдеться у повідомленні прес-служби Черкаської обласної держадміністрації.

Крім того, створено резерв із 36 співробітників роти міліції особливого призначення "Беркут", які будуть перебувати в місцях проведення масових заходів.

До охорони порядку також буде залучено близько 30 співробітників цивільних формувань Умані.

Єврейське свято Рош Ха-Шана відзначається протягом двох днів не раніше за 5 вересня і не пізніше за 5 жовтня.

Нагадаємо, під час торішнього паломництва Умань відвідало коло 25 тисяч хасидів. Він став найбільш неспокійним за всю історію - тоді в різанині і бійках постраждали два місцевих жителя, міліціонери і кілька хасидів. Десятьох паломників затримали і депортували в Ізраїль. Цього року в Умані очікують приїзду десятків тисяч паломників.

Хасиди, які представляють одну з гілок іудаїзму, приїжджають до Умані святкувати єврейський Новий Рік, який цього року відзначають з 28 по 30 вересня. Свято паломники відзначають на могилі засновника брацлавського хасидизму рабі Нахмана, який помер в Умані в 1810 році.

ТСН

