У Донецьку затримали ОЗГ наркоділків

Київ. 22 вересня. УНІАН. Донецькі правоохоронці затримали ОЗГ, що торгувала наркотиками в кількох точках центру міста.

Як повідомили УНІАн в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, співробітники УБОЗ та УБНОН ГУМВС України в Донецькій області затримали організоване злочинне угрупування, яке здійснювало свою діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів прямо в центрі шахтарської столиці.

Як розповів начальник УБОЗ Олексій Дикий, група складалася з шести донеччан, віком 21-30 років, двоє, у тому числі лідер, мають судимості. Відмінна особливість ОЗГ полягала в тому, що вона «працювала» на так званих мобільних постах. П'ять автомобілів, що знаходяться в їх розпорядженні, розташовувалися біля крупних торгівельних центрів, парків. У салоні практично кожній лежала вогнепальна зброя, а в багажнику деяких знаходилися бійцівські собаки, яких випускали в разі небезпеки, яка могла загрожувати їхнім власникам. Наприклад, навесні при спробі документування оперативниками такого мобільного поста собака допоміг наркоділкам сховатися.

Як зазначається у повідомленні, збували зловмисники наркотичні лікарські препарати трамадол і PARA-TRAL. В середньому, кожен мобільний пост заробляв в день від 6 до 8 тисяч гривень, відповідно лідер мав близько 40 тисяч гривень в добу. Біля кожного поста - своя клієнтура – від 3 до 5 тис. чоловік, сторонній просто так не підійде і не купить. Адресні книги телефонів тих, що збувають були забиті повністю, серед них і немало тих, хто купував у них товар оптом. Якщо з'являлася якась проблема (патруль, охоронці), машина переміщалася в інше місце, про що інформувалися клієнти. Взагалі ж, рокіровка місць протягом дня проводилася постійно - автомобілі довгою присутністю не повинні були «мозолити» очі оточуючим.

Однак, співробітникам міліції при зборі доказів злочинної діяльності групи таки вдалося провести 12 оперативних закупівель.

Затримували зловмисників за участю спецпідрозділу «Сокіл», при цьому фігуранти вчинили опір. Під час обшуків у них були вилучені дві одиниці вогнепальної зброї, більше двох тисяч упаковок наркотичного препарату, п'ять автомобілів, де також були виявлені наркотики розсипом.

Відносно наркозбувальників порушена кримінальна справа за ч.2 ст.307 КК України, їм загрожує до 10 років позбавлення волі, всі члени ОЗГ узяті під варту.

Правоохоронці встановлюють канал надходження наркотиків.