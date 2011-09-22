На Луганщині застрелився відомий журналіст
Знайшли у власній квартирі
Луганська область. 22 вересня. УНІАН. У Лисичанську Луганської області у власній квартирі застрелився відомий у місті журналіст Олександр Потупало.
Його тіло знайшли у ванній кімнаті мертвим, поруч лежав пістолет.
Поки правоохоронні органи коментарів не дають.
Сусіди і друзі припускають, що причиною самогубства журналіста могла стати незатребуваність. Останнім часом він був безробітним.
Олександр Потупало у журналістиці працював багато років. У 1990-ті роки Потупало очолював редакцію міського радіомовлення, стояв біля витоків створення міського телебачення, очолював телестудію на Лисичанському нафтопереробному заводі.
Потім підробляв у приватних виданнях, близько року працював у прес-службі міськвиконкому. Воював в Афганістані. Останнім часом активно брав участь в байкерському русі. Йому було 47 років.