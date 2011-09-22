Верховна Рада внесла зміни до ЦПК

Київ. 22 вересня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 із 375 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України. Змінами передбачено, що суд за заявою особи, яка подає клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, може вжити передбачені цим кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду такого клопотання, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду. Запропонований механізм забезпечуватиме можливість застосування заходів забезпечення позову при визнанні та наданні дозволу на примусове виконання як рішення, прийнятого іноземним судом в ході розгляду основного спору, в якому йде мова саме про необхідність вжиття забезпечувальних заходів стосовно боржника, місце проживання (місцезнаходження) чи майно якого знаходиться на території України, так і рішення іноземного суду, прийнятого за результатами розгляду спору по суті.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття даного законопроекту надасть можливість вжиття на стадії визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні передбачених Цивільним процесуальним кодексом України заходів забезпечення позову, що, у свою чергу, дозволить захистити права та інтереси стягувачів (позивачів), які звернулись до суду з клопотанням про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, а також гарантуватиме можливість виконання цього рішення в наступному.