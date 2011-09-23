Відсьогодні продати або купити валюту можна лише з документами

Київ. 23 вересня. УНІАН.

23 вересня набувають чинності нові правила обміну валют. Національний банк України зобов'язав банки і фінансові установи здійснювати операції по купівлі-продажу валюти і дорожніх чеків на суму, що не перевищує 50 тис. гривень, тільки за умови пред'явлення документу, що засвідчує особу.

Відповідні зміни вніс регулятор в Інструкцію про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Як роз'яснив НБУ, з 23 вересня 2011 року фізична особа зможе обміняти в одному банку впродовж дня валюту на суму 150 000 гривень, а не 80 000 гривень (у еквіваленті) як це було раніше. Для забезпечення контролю за дотриманням ліміту операцій банки зобов'язані будуть вносити особисті дані клієнта в систему банківського обліку.

При здійсненні обмінної операції на суму до 50 000 гривень у фінансовому документі вказуватиметься резидентність клієнта, його прізвище, ім'я і по батькові. Для цього клієнт повинен пред'явити документ, що засвідчує його резидентність. Це може бути будь-який документ, який може засвідчити резидентность осіб: як паспорт, так і інший документ, що засвідчує особу.

"Така перевірка фізичних осіб відповідає рекомендаціям міжнародної Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і приведена у відповідність з вимогами законодавства України про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - підкреслюють в НБУ.

Відповідно до статей 60 і 62 Закони України "Про банки і банківську діяльність" інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам тільки в законодавчо встановленому порядку.

ТСН