У справі Климентьєва є серйозні зрушення, – Могильов

20:39, 25 вересня 2011
Кримінал
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Є підозрювані…

Київ. 25 вересня. УНІАН. У кримінальній справі, порушений за фактом умисного вбивства редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Климентьєва, є серйозні зрушення. Про це заявив під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

«У справі є серйозні зрушення – є підозрювані особи – займаються їхніми пошуками. І, більш того, нібито каналами зв`язку Інтернет-скайпа від них (підозрюваних) надійшла інформація про те, що вони готові сприяти розкриттю цього злочину. Але за тією інформацією, яка представлена, проводяться перевірки», - сказав міністр, додавши, що, проте, слідство об`єктивно підозрює цих осіб у скоєнні злочину, підкресливши, що та версія, яка цими особами викладена, поки підтвердження не знаходить.

«Тобто, є нюанси, які викликають у нас великі сумніви: там або нас намагаються відвести в інший бік, або представляють картину дещо іншою, ніж вона була», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської регіональної газети «Новий стиль» В.Климентьєв зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.Климентьєва.

10 березня цього року міліція повідомила про оголошення в розшук двох підозрюваних у справі В.Климентьєва.

19 липня міністр внутрішніх справ України А.Могильов заявляв, що міліція наближається до завершення розслідування справи про зникнення журналіста В.Климентьєва.

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