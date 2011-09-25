Могильов: ніхто не має права вимагати від водіїв техогляд

Київ. 25 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов запевняє, що ніхто не має права на території України проводити техогляд приватних транспортних засобів. Про це міністр заявив під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

«Весь приватний транспорт на території України техогляду не підлягає… Ніхто не має права вимагати якогось техогляду», - сказав він, додавши при цьому, що технічний огляд транспортних засобів обов`язковий лише для автомобілів таксі, транспортних засобів, які здійснюють пасажироперевезення, і автомобілів, які перевозять небезпечні вантажі.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2011 року Верховна Рада України скасувала техогляд для приватних легкових автомобілів.