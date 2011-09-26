П’яний сусід підстрелив 5-річного хлопчика

Київ. 26 вересня. УНІАН. У Запорізькій області нетверезий 49-річний чоловік пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці поранив 5-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався у с.Петромихайлівка Вільнянського району.

За даними УЗГ, повідомлення про дробове поранення дитини надійшло до міліції від лікарів Запорізької обласної дитячої лікарні.

При встановленні обставин події з’ясувалося, що постріли скоїв житель вказаного села. Правоохоронцям свій вчинок чоловік пояснив тим, що почув у дворі підозрілий шум, вибіг з рушницею і почав стріляти, захищаючи своє майно, і таким чином влучив у дитину, яка гуляла поруч із домоволодінням.

У райвідділі, куди доставили зловмисника, стало відомо, що рушниця, з якої він стріляв незареєстрована. Наразі зброю вилучено, а стосовно «стрільця» порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.