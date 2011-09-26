Могильов запевняє, що міліція забезпечить спокій громадян в Умані

Київ. 26 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що міліція забезпечить спокій громадян Ізраїлю в Умані.

Про це, як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, міністр сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін ЕЛЕМ.

У ході зустрічі було обговорено питання охорони громадського правопорядку на Черкащині під час святкування єврейського Нового року.

«Цього року ізраїльтяни вперше мають можливість приїхати на свято до Умані без візи, тому ми очікуємо значно більшу кількість гостей до нашої країни, ніж у попередні роки», - сказав А.МОГИЛЬОВ. – Запевняю вас, наша міліція забезпечить спокій громадян України та Ізраїлю в місті Умань».

Міністр підкреслив, що «наступного року Міністерству внутрішніх справ України та керівництву Черкаської області потрібно буде розробити програму, згідно з якою Умань зможе прийняти численних гостей».

Посол у свою чергу наголосив на тому, що «факт зібрання великої кількості ізраїльтян в одному місці за кордоном викликає деякі хвилювання у їхнього уряду».

«Але ж співпраця з українською міліцією допоможе представникам ізраїльської влади в певній мірі координувати дії своїх громадян та запобігти порушенню громадського спокою та прав людини», – сказав посол.

В УЗГ також зазначили, що «ізраїльські правоохоронці вже інтегровані до складу оперативного штабу у місті Умані щодо забезпечення громадського порядку».