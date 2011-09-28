Правоохоронці затримали нападника на таксиста

Вінниця. 28 вересня. УНІАН. З Томашпільської районної лікарні 24 вересня надійшло повідомлення про госпіталізацію у важкому стані чоловіка з різаною раною горла.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, поблизу с. Юрківка Тульчинського району пораненого, який знаходився на узбіччі траси в кюветі, підібрала проїжджаюча автівка. Потерпілим виявився 34-річний вінницький таксист.

«Ми вжили усіх необхідних заходів для виявлення та затримання злочинця, - зазначив начальник УКР УМВС України у Вінницькій області полковник міліції Олександр Глянько. – В області було введено оперативний план «Перехоплення», усі екіпажі ДАІ отримали інформацію щодо викраденого автомобіля «Мітцубісі-Ланцер». Поблизу місця пригоди, в лісопосадках, іномарку ми не знайшли. Натомість невдовзі від однієї із створених оперативно-пошукових груп надійшла інформація, що в с. Ярове Шаргородського району поруч із недобудованим об’єктом місцеві жителі виявили палаючий автомобіль та намагалися загасити пожежу».

За номерами з’ясувалося, що це саме та іномарка, яка перебувала в орієнтуванні міліції в розшуку. Слідчо-оперативно група виїхала на вказане місце для того, аби вивчити обставини. До розкриття злочину підключили працівників міліції трьох районів, було створено кілька оперативно-пошукових груп Тульчинського, Шаргородського та Томашпільського районних відділів міліції. Під час опитування працівниками міліції місцевих жителів, один із селян, який випасав худобу, розповів, що чув хлопок , потім кілька разів спрацювала сигналізація в машині і він побачив двох хлопців, які пішли від автомобіля в напрямку лісопосадки. Описати точно юнаків він не міг через вранішні сутінки. Для того, аби вийти на можливих підозрюваних до пошуків підключили кінолога з пошуковою собакою, яка взяла слід і вивела міліціонерів в лісополосу на околиці села. Там міліціонери і затримали зловмисника – ним виявився 17-річний житель одного з сіл Вінницького району, який навчався на 2 курсі професійного училища м. Вінниці.

За попередніми даними розслідування, підозрюваний найняв у м. Вінниці таксі, при собі пасажир мав заздалегідь куплений ніж. Виїхавши в район, за межами села під вигаданим приводом він попросив водія зупинитися, напав на нього ззаду з ножем... Після нападу зловмисник заволодів автомобілем жертви, на ньому він катався деякий час зі своїми приятелями. А після того, як в іномарці закінчилося пальне від машини позбулися – обілляли бензином і підпалили.

В ході оперативно-розшукових заходів міліціонери вилучили мішок із речами потерпілого таксиста та ножем – зловмисник викинув його в став, забравши кілька сотень гривень.

Наразі підозрюваний у скоєнні злочину затриманий. За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу. Розслідування триває.