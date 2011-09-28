На Одещині чоловік підстрелив дружину і застрелився сам

Одеса. 28 вересня. УНІАН. В Одеській області 34-річний чоловік із мисливської рушниці поранив дружину після чого покінчив життя самогубством.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У Ізмаїльському районі Одеської області 34-річний безробітний, у приміщенні продуктового магазину під час сварки пострілом з обрізу мисливської рушниці поранив у живіт свою 31-річну дружину. Після вчиненого чоловік у своєму будинку покінчив життя самогубством, вистріливши зі згаданої зброї в живіт. Потерпілу госпіталізовано.

Обріз вилучено.