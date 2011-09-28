В Одесі судитимуть податківця за хабар

Одеса. 28 вересня. УНІАН. Прокуратура Одеської області направила до Приморського районного суду міста Одеси кримінальну справу за обвинуваченням посадової особи управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Малинівському районі міста у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Під час досудового слідства встановлено, що чиновниця вимагала та одержала 9 тис. дол. США хабара за проведення позапланової документальної перевірки приватного підприємства.