У «Борисполі» затримано хасида з чужим паспортом

Київ. 28 вересня. УНІАН. Вчора, 27 вересня, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Ізраїлю, котрий прибув із Тель-Авіву.

Чоловік пред’явив для контролю чужий документ. Наразі паломник затриманий, його подальшу долю вирішуватиме суд, проте дістатися цього року до Умані чоловіку не вдасться.

Декілька днів тому представниками Держприкордонслужби також був не пропущений через кордон 37-річний хасид, обмежений у праві в’їзду в Україну органами МВС України.