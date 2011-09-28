Чиновниця попалася на хабарі в 10 тис. грн.

Луганськ. 28 вересня. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця, яка вимагала 10 тис. грн. хабара від місцевого жителя за прискорення видачі технічної документації на його квартиру.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Органами прокуратури стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.