Чиновниця попалася на хабарі в 10 тис. грн.
14:44, 28 вересня 2011Кримінал
0 0
За технічну документацію на квартиру
Луганськ. 28 вересня. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця, яка вимагала 10 тис. грн. хабара від місцевого жителя за прискорення видачі технічної документації на його квартиру.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Органами прокуратури стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter