МВС: міліція змушена була використовувати спецзасоби

Київ. 28 вересня. УНІАН. Вчора, 27 вересня, після закінчення чергового судового засідання по справі Юлії Тимошенко до чергової частини Шевченківського районного управління ГУМВС України в місті Києві надійшло телефонне повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що біля Печерського районного суду декілька громадян отримали незначні ушкодження під час сутички з правоохоронцями.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На місці події слідчо-оперативна група з Шевченківського райуправління ГУ МВС України в м. Києві встановила, що після закінчення судового засідання по справі Юлії Тимошенко, спецавтомобіль конвойного полку ГУМВС готувався до виїзду з двору адміністративної будівлі. В цей час перед аркою зібрався натовп громадян, яких налічувалось до 300 осіб. Вони заблокували шлях до виїзду конвойного автомобіля та почали чинити опір працівникам міліції. Під час звільнення проїзду спецавтомобіля правоохоронці намагалися утворити коридор, проте невідомі громадяни з натовпу почали кидати в бік міліціонерів пластикові та скляні пляшки.

У зв’язку з порушенням громадського порядку, працівники міліції вимушені були застосувати спецзасоби. Правоохоронці діяли згідно з п.1 та п.6 ст.14 Закону України «Про міліцію», у якому говориться про те, що «працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, а також використовувати службових собак для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю, а також для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю».