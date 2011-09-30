На Донеччині під автомобілем підприємця знайдено вибухівку

Донецьк. 30 вересня. УНІАН. У місті Слов’янську Донецької області на одній з вулиць під автомобілем 58-річної місцевої жительки, охоронець останньої виявив саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, після цього охоронець дістав зазначений пристрій та кинув його неподалік, у результаті чого стався вибух. Люди не постраждали. Вибухом частково пошкоджено фасад та вибито шибки чотирьох вікон будівлі.

У результаті оперативно-розшукових заходів затримано раніше судимого 45-річного жителя одного з селищ Криничанського району Дніпропетровської області. Попередньо встановлено, що він отримав від невідомого 8 тис. грн., після чого виготовив саморобний вибуховий пристрій й, з метою залякування конкурента у сфері підприємницької діяльності, залишив його під автомобілем останньої.

Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання затриманого вилучено пістолет з глушником.