Янукович вимагає посилити боротьбу зі злочинністю

17:54, 30 вересня 2011
Кримінал
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З наради у Президента

Київ. 30 вересня. УНІАН. Одразу після повернення до України з Республіки Польща Президент України Віктор Янукович провів нараду з представниками правоохоронних органів щодо випадку, який стався в ніч на п’ятницю 30 вересня в Одеській області. Там під час перестрілки між правоохоронцями та злочинним угрупуванням загинуло двоє міліціонерів, четверо правоохоронців отримали поранення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Глави держави.

Віктор Янукович доручив правоохоронним органам вжити жорстких заходів для нейтралізації вбивці та двох його спільників, які вчинили збройний опір українським правоохоронцям під час операції з їх затримання.

Президент України вимагає від правоохоронців посилити боротьбу зі злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До пошуків нападників задіяно кілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей, введено план перехоплення.

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