Троє неповнолітніх зґвалтували п’ятирічного односельця
11:29, 06 жовтня 2011Кримінал
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Інцидент на Одещині
Одеса. 6 жовтня. УНІАН. У Саратському районі Одеської області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох місцевих жителів віком від 10 до 14 років - усі учні загальноосвітньої школи, які зґвалтували односельця.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Правоохоронці з’ясували, що неповнолітні ввечері 2 жовтня в покинутому будинку неприродним способом зґвалтували свого п’ятирічного односельця.
Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.
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