Троє неповнолітніх зґвалтували п’ятирічного односельця

Одеса. 6 жовтня. УНІАН. У Саратському районі Одеської області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох місцевих жителів віком від 10 до 14 років - усі учні загальноосвітньої школи, які зґвалтували односельця.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці з’ясували, що неповнолітні ввечері 2 жовтня в покинутому будинку неприродним способом зґвалтували свого п’ятирічного односельця.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.