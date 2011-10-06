Перевозити і зберігати наркотики стало «дорожче»

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Верховна Рада збільшила штрафи за незаконне виробництво, придбання, збереження, перевезення, пересилання наркотиків або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах з 18-43 до 25-50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян

За відповідний законопроект № 8357 у четвер, 6 жовтня, проголосувало 308 народних депутатів.

Згідно з текстом проекту закону, збільшено штрафи за ухиляння особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп´яніння з 5-18 до 10-25 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Також Рада посилила відповідальність за незабезпечення заходів з охорони посівів снотворного маку, конопель, місць їх зберігання та переробки.

Крім того документом вносяться зміни до Кримінального кодексу і запроваджується кримінальна відповідальність за використання фінансових коштів, отриманих від незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Покарання за розміщення таких фінансових коштів в банках, підприємствах, установах, організаціях з метою продовження їх незаконного обороту встановлюється у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією коштів та іншого майна,отриманих злочинним шляхом.

Comments.UA