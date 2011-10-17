Міліція затримала зловмисників, які пограбували підприємця

Дніпропетровськ. 17 жовтня. УНІАН. Правоохоронці затримали зловмисників, які викрали у підприємця майже 200 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«До працівників Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління 5 жовтня звернулася схвильована 58-річна жінка-підприємець, яка повідомила, що близько 7.00 ранку двоє невідомих проникли на територію її домоволодіння та через незачинені двері зайшли до будинку. Зайшовши всередину, зловмисники побили жінку та, погрожуючи ножем, зв'язали її канцелярським скетчем», – повідомляє УЗГ.

За словами жінки, понишпоривши по будинку, незнайомці заволоділи грошима в сумi 17 000 гривень, 3000 євро, 17 970 доларів США та двома мобільними телефонами. Після цього зловмисники зникли з місця злочину. Загальна сума завданого збитку склала 197 357 гривень.

Під час комплексу оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку затримали двох раніше судимих 23 та 43- річних мешканців м. Маріуполя.

За цим фактом слідчим відділом Бабушкінського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції вказаної статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.