Литвин хоче, щоб МВС та ГПУ поінформували, що шукали в Суслова

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА та генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням надати інформацію щодо підстав для обшуку в помешканні та громадській приймальній народного депутата від фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгенія СУСЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні під час погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН наголосив, що переймається дотриманням статусу народного депутата не менше, ніж представники опозиції.

«Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ та генеральної прокуратури з тим, щоб нам надали відповідну інформацію, що відбувається відносно Євгенія СУСЛОВА»,- сказав він.

В той же час голова ВР запропонував народним депутатам доручити Регламентному комітету скласти список громадських приймалень народних депутатів та передати його до МВС, ГПУ тощо. «Це для того, щоб у нас не ліпили на кожному наметі, на кожному дереві, що це власність народного депутата України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня працівники УБОЗ проводили обшук у громадській приймальні народного депутата Є.СУСЛОВА у Сквирі та в будинку його батьків у с. Буки.

Є.СУСЛОВ пов’язує ці події зі своєю активною політичною діяльністю та відмовою співпрацювати з владою.