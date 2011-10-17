У «Борисполі» затримали контрабандні ліки на 1,5 млн. грн.

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Спробу незаконного переміщення через митний кордон України лікарських засобів вартістю майже 1,5 млн. грн. зафіксовано працівниками митного поста «Бориспіль-аеропорт».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Авіарейсом на адресу одного з вітчизняних товариств з обмеженою відповідальністю надійшов вантаж лікарських засобів, концентрату для приготування розчину для внутрішньовенних ін`єкцій у комплекті.

До митного оформлення даного вантажу були подані товаросупровідні документи, в яких було зазначено, що ввозилося 55 наборів медикаментів.

Однак під час проведення митного огляду товар було перераховано і виявлено, що насправді переміщувалося вдвічі більше наборів даних лікарських засобів, про що не було заявлено у товаросупровідних документах.

Таким чином митний брокер не заявив за встановленою формою точні відомості про кількість товару, який переміщується через митний кордон України та підлягає обов’язковому декларуванню.

Складено протокол про порушення митних правил. Ліки вилучено.