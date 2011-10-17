Справу екс-директора «Калинки» Ринжука передано до суду

Чернівці. 17 жовтня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області передала до суду кримінальну справу, порушену 16 квітня 2011 року стосовно колишнього генерального директора КП МТК «Калинівський ринок» Івана РИНЖУКА та ще двох його компаньйонів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, екс-директору вказаного ринку пред’явлено остаточне обвинувачення за ознаками ст.368 ч.4 (одержання хабара шляхом вимагання), ст.ст. 15, 368 ч.3 (одержання хабара в особливо великому розмірі), ст.364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Йому інкримінується одержання хабара в сумі 224 тис. доларів від приватного підприємця за підписання договору оренди торгового павільйону на тривалий термін. Також обвинувачення пред’явлено ще двом фігурантам цієї кримінальної справи. Кримінальна справа передана до Апеляційного суду для визначення підсудності.

Як повідомляв УНІАН, директора МТК «Калинівський ринок» І.РИНЖУКА разом з двома керівниками приватних підприємств співробітники УДСБЕЗ і УБОЗу затримали у центрі Чернівців 16 квітня 2011 року за підозрою в отриманні понад 200 тис. доларів хабара від підприємця за підписання договору оренди торговельного павільйону на «Калинівському ринку» на тривалий термін.

Отримані гроші компаньйони І.РИНЖУКА мали покласти на спеціальні рахунки у банку. Самого І.РИНЖУКА затримували на проспекті Незалежності у Чернівцях, а його напарників, які, за словами начальника УМВС області Миколи ХАРАБАРИ, були керівниками приватних фірм І.РИНЖУКА, затримали в іншому місці.

За інформацією правоохоронців, І.РИНЖУК керував своїми компаньйонами, як і куди необхідно направляти отримані під час хабара гроші.

Під час слідства, в І.РИНЖУКА та його родини виявили 800 мільйонів гривень внесків у різні фірми та підприємства. Окрім того, І.РИНЖУК та його родичі були засновниками та співзасновниками у 25 фірмах в Україні, зокрема, йому належали ювелірна фірма «Джемма» у Києві, та 67 великогабаритних торговельних контейнерів на ринку.

Начальник УМВС України в області М.ХАРАБАРА повідомляв ЗМІ, що статки І.РИНЖУКА перевищують мільярд гривень.