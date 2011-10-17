В МВС звітували кадровики

Київ. 17 жовтня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України працівники підрозділів кадрового забезпечення та їх колеги, відповідальні за матеріально-технічне забезпечення, підбили підсумки роботи служб упродовж 9 місяців цього року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, розпочинаючи роботу наради, заступник Міністра внутрішніх справ Дмитро Ворона звернув увагу її учасників на необхідність дотримання в роботі кадрових підрозділів трьох принципів: зміна підходу до питання комплектування органів та підрозділів внутрішніх справ, підвищення рівня професійної підготовки правоохоронців, а також збільшення рівня відповідальності кожного за ту роботу, яку він робить.

Керівник апарату МВС зазначив, що від професійної роботи підрозділів кадрового забезпечення напряму залежить ставлення громадян до міліції.

– Кожен факт порушення дисципліни та законності завдає непоправної шкоди репутації відомства, – підкреслив Дмитро Ворона, – і той негатив, що зараз накопичився в суспільстві, можна зняти лише завдяки якісному підбору кандидатів на службу в міліції.

Начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України генерал-майор міліції Юрій Казанський ознайомив учасників наради з окремими проблемними моментами, характерними для міліції в цілому та підрозділів кадрового забезпечення – зокрема. При цьому керівник кадрового апарату МВС підкреслив, що реагування по всіх виявлених порушеннях дисципліни і законності має бути принциповим і жорстким.

У той же час, піднімалися не лише питання впливу на порушників дисципліни та законності, але й матеріального та соціального забезпечення працівників міліції. Зокрема, йшлося про необхідність комплектування посад та покращення матеріального забезпечення працівників так званих «зовнішніх» служб: патрульної, дільничних інспекторів міліції, які в першу чергу контактують із громадянами. Також не залишаться поза увагою працівники оперативних підрозділів, що безпосередньо борються зі злочинністю, - зазначається у повідомленні УЗГ.

– Необхідно, щоб кожен зрозумів, – підкреслив Дмитро Ворона, – доти, доки не зміниться ставлення кожного працівника до своєї служби, не можна говорити про новий якісний рівень роботи міліції. Досягнути цього можна, лише якісно змінивши підходи до питань комплектування органів та підрозділів внутрішніх справ, а також соціального забезпечення їх працівників.

Фото УЗГ МВС України