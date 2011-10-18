Чоловік через ревнощі застрелив 36-річного киянина
17:23, 18 жовтня 2011Кримінал
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Підозрюваного затримано
Київ. 18 жовтня. УНІАН. В Обухівському районі Київської області 43-річний житель міста Києва, на дачі під час сварки на ґрунті ревнощів пострілом із власного зареєстрованого мисливського карабіну убив 36-річного киянина.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Підозрюваного затримано. Зброю вилучено.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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