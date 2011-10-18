Чоловік через ревнощі застрелив 36-річного киянина

Київ. 18 жовтня. УНІАН. В Обухівському районі Київської області 43-річний житель міста Києва, на дачі під час сварки на ґрунті ревнощів пострілом із власного зареєстрованого мисливського карабіну убив 36-річного киянина.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Підозрюваного затримано. Зброю вилучено.

Обставини інциденту з’ясовуються.