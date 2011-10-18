На Київщині заробітчани влаштували жорстоку різанину

Київ. 18 жовтня. УНІАН. В одному з дачних кооперативів Глевахи Васильківського району Київської області словесна перепалка двох заробітчан ледь не закінчилася трагедією. Про це повідомили у прес-центрі МВС у Київській області.

"Обидва чоловіки не місцеві. У будинку тимчасового проживання робітники виконували ремонтні роботи. Перехиливши чарку 30 річний Володимир і 47-річний Олексій посварилися, втім банальне з'ясування стосунків переросло у жорстоку різню", - повідомила Марія Синельникова з прес-служби міліції.

Під час суперечки Володимир з невідомих причин ударив Олексія по голові. Ображений колега схопив ножа і наніс кривднику три удари у грудну клітину. Швидку допомогу скривавленому чоловікові викликала дружина потерпілого, котра проживала в тому ж будинку.

Володимиру пощастило, його вчасно доправили до місцевої лікарні і надали необхідну допомогу. Втім на сьогодні, зі слів медиків, стан чоловіка залишається важким. Співробітники міліції оперативно виїхавши на місце пригоди майже одразу затримали підозрюваного і вилучили речові докази.

Олексій зізнався у скоєному і наразі жалкує про те, що так вчинив з товаришем. Відносно нього порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

ТСН