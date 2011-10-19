На Рівненщині вандала ув’язнили на три роки

Рівне. 19 жовтня. УНІАН. У Рівненській області за демонтаж металевих конструкцій з могил на кладовищі в селі Миляч Дубровицького району, суд засудив 52-річного чоловіка до трьох років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«13 травня цього року, перебуваючи на кладовищі у рідному селі, шляхом демонтажу затриманий викрав три металеві рейки, що були встановлені на могилах», – зазначає заступник начальника – начальник слідчого відділення Дубровицького РВ УМВС Микола Белеля.

Як пояснив затриманий, метал крав, щоб «підзаробити».

Стосовно зловмисника слідчий Дубровицького РВ УМВС порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою», яку з обвинувальним висновком було скеровано за належністю.

Згідно з вироком районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні зазначеного вище злочину та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.