Вночі у Києві 15 машин облили кислотою
12:10, 19 жовтня 2011Кримінал
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Мотиви - розслідуються
Київ. 19 жовтня. УНІАН. У Деснянському районі Києва невідомий зловмисник облив їдкою рідиною 15 автомобілів, припаркованих біля будинку на стоянці, що не охороняється.
У 15 машин пошкоджено лакофарбне покриття. Постраждали машини, припарковані біля будинку №11 по вулиці Курчатова. Міліція про це дізналася сьогодні вранці, 19 жовтня, повідомляє Корреспондент.net.
На місце події виїхала оперативно-слідча група, проводиться поквартирний обхід. Міліціонери опитують потерпілих і збирають матеріал, яким було облито машини.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи. У столичному Главку припустили, що машини облили кислотою або засобом для зняття лакофарбного покриття.
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