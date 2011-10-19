Оприлюднений запис «по справі Індила» є фрагментом – Пшонка

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Оприлюднені в інтернеті відеозаписи камери спостереження в Шевченківському райуправлінні міліції столиці, на яких зафіксовано померлого при нез’ясованих до кінця обставинах студента Ігоря Індила є лише фрагментами.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Оприлюднені записи в інтернеті є фрагментами 7-годинного відеозапису, який вилучено і долучено до речових доказів. Оцінку подіям має дати суд», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року в Шевченківському райуправлінні міліції Києва помер 20-річний студент І.Індило. 28 травня минулого року у зв`язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції. Справу порушено за ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років.

30 вересня цього року Деснянський райсуд Києва в новому складі відновив слухання справи за звинуваченням міліціонерів Шевченківського райуправління. Адвокат постраждалої сторони просив суд повернути справу на дорозслідування, проте суд не знайшов для цього підстав.

17 жовтня прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК заявив, що відеоматеріали, фрагменти яких було викладено в інтернеті, ”не є новиною для органів внутрішніх справ і прокуратури міста Києва”.

За його словами, зазначені відеоматеріали слідство вивчало і в них немає підтвердження, що співробітники Шевченківського районного управління міліції били студента.